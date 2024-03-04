Як очистити праску від нагару: дієві способи

Позбутися стійкого нагару на прасці можна легко за допомогою простих побутових засобів, таких як оцет, харчова сода, лимонний сік і сіль. UAportal з'ясував, що ці природні методи є безпечними й практичними способами для боротьби з цією проблемою.

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Оцет і харчова сода

Спосіб швидкого очищення праски від нагару за допомогою суміші оцту і харчової соди є досить ефективним. Для початку слід приготувати пасту, з'єднавши рівні частини цих інгредієнтів, а потім нанести її на підошву праски. Важливо залишити пасту на кілька хвилин, а потім обережно почистити поверхню м'якою тканиною або губкою.

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Зубна паста

Ще один спосіб очищення праски від нагару – використання зубної пасти. Можна нанести невелику кількість не гелевої пасти на підошву праски й обережно почистити поверхню м'якою тканиною. Нарешті, слід протерти все вологою ганчіркою, щоб видалити залишки засобу.

Лимонний сік і сіль

Ще один ефективний метод полягає у створенні розчину з лимонного соку і солі в рівних частинах до утворення пасти. Потім цю пасту слід нанести на підошву праски й залишити на кілька хвилин. Після цього поверхню можна почистити м'якою тканиною, використовуючи абразивну природу солі для видалення нагару.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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