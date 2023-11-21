Як швидко і без дорогих засобів для чищення відбілити ванну: дієві поради

UAportal підготував список унікальних лайфхаків, які допоможуть вибілити вашу ванну. Ці поради прості у виконанні, економні та дозволять вашій ванні виглядати як новенькій.

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Розчин з харчової соди

Один з простих лайфхаків для швидкого і доступного відбілювання ванни – це використання розчину харчової соди і води. Почніть зі змішування рівних частин харчової соди та води в невеликій мисці до утворення густої пасти.

Нанесіть цю пасту на ванну за допомогою губки або ганчірки так, щоб вона покривала всі забруднені ділянки. Залиште пасту приблизно на 15 хвилин, щоб сода змогла ефективно розщепити плями.

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Лимонно-сольовий скраб

Ще одна ефективна порада для відновлення білизни ванни – створити натуральний скраб з лимона та солі. Візьміть лимон і розріжте його навпіл, а потім занурте одну половинку в тарілку, наповнену сіллю.

Використовуйте лимон як скраб, зосереджуючись на тих ділянках ванни, де є плями. Кислотність лимона в поєднанні зі шліфувальними властивостями солі допоможе усунути складні плями і повернути ванні білизну.

Оцтовий розчин

Оцет, недорогий і універсальний засіб для чищення, також можна використовувати для ефективного відбілювання ванни. Налийте білий оцет у пляшку з розпилювачем і щедро розпиліть його на забруднені ділянки ванни.

Дайте оцту настоятися близько 30 хвилин, щоб він зміг подіяти на стійкі плями. Після цього потріть ванну губкою або щіткою, щоб остаточно видалити всі плями.

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