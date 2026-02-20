Чекає швидка розлука: які породи собак мають найкоротше життя

Собаки вважаються одними з найвідданіших компаньйонів людини, але тривалість їхнього життя значно варіюється залежно від породи. Генетика, розмір тіла, особливості будови та спадкові захворювання можуть суттєво скоротити роки, які пес проведе поруч із господарями.

Експерти з питань здоров’я тварин у Country Living та Express склали рейтинг порід із найкоротшим середнім терміном життя, де лідери не завжди доживають навіть до 5–7 років.

Чому деякі породи живуть так мало

Багато з цих порід належать до брахіцефалів (з сильно сплющеною мордою) або мають штучно виведені екстремальні риси екстер’єру. Такі особливості часто призводять до серйозних проблем зі здоров’ям: респіраторних ускладнень, серцевих патологій, ортопедичних захворювань, шкірних інфекцій та неврологічних розладів.

П’ять порід із найкоротшим середнім терміном життя

На п’ятому місці — чихуахуа. Середня тривалість життя цієї крихітної породи становить близько 7,9 року — на два роки менше, ніж у багатьох інших дрібних собак, наприклад біглів чи хаскі. Основна причина передчасної смерті в старших чихуахуа — застійна серцева недостатність, спричинена хронічною дегенеративною хворобою мітрального клапана. Клапан лівого передсердя слабшає, виникає зворотний потік крові, серце збільшується, навантаження зростає — і розвивається серцева недостатність.

Четверте місце посідає американський бульдог. Ця потужна порода в середньому живе менше, ніж чихуахуа. Найпоширеніші проблеми — дисплазія кульшового та ліктьового суглобів, яка призводить до болю, кульгавості та раннього артриту. Також часто трапляються алергії та шкірні захворювання, включно з рідкісним іхтіозом — сухістю, лущенням і сильним свербежем шкіри.

Третє місце — мопс, середня тривалість життя 7,65 року. Через брахіцефальну будову морди (сплющений ніс і вузькі дихальні шляхи) мопси страждають від брахіцефального синдрому обструктивних дихальних шляхів (BOAS). Це викликає серйозні труднощі з диханням, особливо в спеку чи під час активності. Крім того, мопси схильні до рідкісного, але дуже тяжкого захворювання — некрозу головного мозку (NME), який проявляється судомами, змінами поведінки, сліпотою та проблемами з координацією. Стан прогресує і часто призводить до летального результату.

Друге місце — англійський бульдог, середня тривалість життя 7,39 року. Порода страждає від численних наслідків екстремального екстер’єру: шкірні інфекції в складках, вушні запалення, ожиріння, дерматит, синдром вишневого ока, міжпальцеві кісти, ентропіон (заворот повік) та виразки рогівки. Усі ці проблеми значно скорочують роки життя.

Абсолютний лідер за найкоротшим терміном життя — французький бульдог, середня тривалість 4,53 роки. Французи мають цілий комплекс серйозних захворювань. Дисплазія кульшового суглоба викликає біль, слабкість і ранній артрит. Брахіцефальний синдром (BOAS) ускладнює дихання, особливо в спеку та під час навантажень. Міжхребцева дискова хвороба (ЗМД) може призводити до стиснення спинного мозку, паралічу та сильного болю. У поєднанні з ожирінням, алергіями та проблемами серця це робить французького бульдога однією з найуразливіших порід.

Чому саме ці породи живуть менше

Більшість із них — брахіцефали або мають штучно підсилені риси екстер’єру (коротка морда, масивне тіло, сплющені дихальні шляхи, надмірні шкірні складки). Такі особливості призводять до хронічних проблем, які важко або неможливо повністю усунути навіть за допомогою сучасної ветеринарії.

Вибір породи — це не лише питання зовнішності чи характеру, а й відповідальність за здоров’я та тривалість життя тварини. Якщо ви плануєте завести собаку й хочете, щоб вона прожила довге й щасливе життя, варто обирати породи з меншою кількістю спадкових захворювань і вищою середньою тривалістю життя. Бережіть здоров’я свого майбутнього друга ще на етапі вибору.

