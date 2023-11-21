Закінчився порошок: чи можна випрати речі шампунем або рідким милом

Якщо пральний порошок закінчився, а випрати щось потрібно терміново, деякі люди можуть спробувати замінити його шампунем або рідким милом. Однак не варто цього робити.

Фахівці розповіли, чому так не можна робити. Шампунь та рідке мило мають інший склад, ніж пральний порошок, а тому можуть пошкодити речі.

Шампунь для волосся містить поверхнево-активні речовини (ПАР), які розчиняють жири та бруд. Однак ПАР у шампуні призначені для видалення жиру з волосся, а не з тканини. Крім того, шампунь зазвичай містить інші компоненти, такі як ароматизатори, консерванти та барвники, які можуть пошкодити тканину або викликати алергію.

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Рідке мило також містить ПАР, але вони зазвичай менш агресивні, ніж у шампуні. Однак рідке мило також може пошкодити тканину, особливо якщо воно містить ароматизатори або інші добавки.

Крім того, шампунь і рідке мило сильно піняться, це може призвести до засмічення каналізації або поломки пральної машини.

Чим замінити пральний порошок

Якщо у вас закінчився пральний порошок, можна скористатися дитячим порошком, зокрема він містить менше агресивної хімії і алергенів. Також можна використовувати соду, сіль або гірчичний порошок (але не для бавовни).

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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