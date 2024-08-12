Забута реальність: чому жамевю змушує нас сумніватися у своїй пам'яті

Науковці встановили, що дежавю є своєрідним вікном у функціонування нашої пам’яті. Дослідження показало, що це явище виникає, коли частина мозку, відповідальна за розпізнавання знайомих ситуацій, втрачає синхронізацію з реальністю.

Дежавю – це сигнал, який попереджає про дивакуватість: це своєрідна "перевірка фактів" для нашої пам’яті. Проте існує протилежний стан – "жамевю", як зазначає Science Alert.

"Жамевю" – це стан, коли знайомі речі здаються новими або нереальними. Це може бути, коли знайоме обличчя виглядає незвичним або коли ви заходите у знайоме місце, але відчуваєте себе дезорієнтованим.

Що таке жамевю

Цей досвід трапляється рідше, ніж дежавю, і може бути більш незвичним та тривожним. Вчені попросили людей описати цей стан у анкетах, і вони давали такі пояснення: "Під час написання іспитів я правильно пишу слово, але дивлюся на нього знову і знову, бо здається, що написав неправильно".

Про жамевю відомо мало, але вчені вирішили дослідити його в лабораторії. Якщо попросити когось повторювати слово знову і знову, воно стає безглуздим. В експерименті 94 студенти повторювали одне і те ж слово, використовуючи дванадцять різних слів, від звичайних до менш поширених.

Читайте також: Вчені здивували віком, у якому чоловіки стають психологічно зрілими

Науковці попросили учасників повторювати слово якомога швидше, але дозволили зупинитися, якщо вони відчують дивність, нудьгу або біль у руці. Найпоширенішою причиною зупинки було відчуття дивності: близько 70% учасників зупинялися принаймні один раз, щоб відчути щось, що ми визначили як жамевю. Це зазвичай відбувалося через одну хвилину (33 повторення).

Люди описували свій досвід як "слова втрачають значення, чим довше на них дивишся" або "здається, що втрачаєш контроль над рукою". Найцікавіший варіант відповіді: "це не здається правильним, майже якби це не було словом, а хтось змушував мене думати, що це так".

На завершення цієї наукової роботи вченим знадобилося 15 років. Основний висновок – трансформації та втрати сенсу при повторенні супроводжуються особливим відчуттям, яке називається жамевю.

Читайте також: Чому чоловіки відрощують бороду

Це сигнал, що щось стало занадто автоматичним і повторюваним. Це допомагає нам "вирватися" з поточної обробки, і відчуття нереальності є перевіркою реальності.

Цілком логічно, що це має статися. Когнітивні системи людини повинні залишатися гнучкими, дозволяючи спрямовувати увагу туди, де це потрібно, а не застрягати в повторюваних завданнях.

Вчені лише починають розуміти стан жамевю. Основне наукове пояснення – "насичення" – перевантаження уявлення, поки воно не стане безглуздим.

Раніше ми розповідали, що вчені з'ясували, як люди обирають своїх майбутніх чоловіків та дружин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!