Забудьте про ці російські слова: як правильно сказати "скули", "виски" та "лодижки" українською
З кожним днем популярність української мови зростає, вона набуває все більшого розповсюдження. Однак існує проблема: не всі занурюються в нюанси мови, що призводить до численних помилок та використання російських слів.
Багато хто, наприклад, не знає, як правильно перекласти з російської слова "скули" чи "лодижки". Про українські назви цих частин тіла розповідає команда UAportal.
Читайте також: Чому слово "опозоритися" неправильне, і як сказати українською
В нашій мові термін "скули" відповідає слову "вилиці". Ця частина черепа з’єднується з "висками", що в перекладі на українську означає "вилиці".
Щодо нижньої частини ноги, то слово "лодыжка" чи "щиколотка" може назвати українською як "кісточка", "щиколодка" або ж "ґаджала".
Нагадаємо, раніше мовознавці пояснили, у яких випадках правильно вживати слово "білет", а у яких – "квиток".
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!