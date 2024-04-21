Забудьте про ці російські слова: як правильно сказати 'скули', 'виски' та 'лодижки' українською

З кожним днем популярність української мови зростає, вона набуває все більшого розповсюдження. Однак існує проблема: не всі занурюються в нюанси мови, що призводить до численних помилок та використання російських слів.

Багато хто, наприклад, не знає, як правильно перекласти з російської слова "скули" чи "лодижки". Про українські назви цих частин тіла розповідає команда UAportal.

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В нашій мові термін "скули" відповідає слову "вилиці". Ця частина черепа з’єднується з "висками", що в перекладі на українську означає "вилиці".

Щодо нижньої частини ноги, то слово "лодыжка" чи "щиколотка" може назвати українською як "кісточка", "щиколодка" або ж "ґаджала".

Нагадаємо, раніше мовознавці пояснили, у яких випадках правильно вживати слово "білет", а у яких – "квиток".

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