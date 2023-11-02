У Греції знайшли затонуле стародавнє місто, якому 1800 років (фото)

Археологи зробили важливе відкриття, досліджуючи затонулий острів Саламін, розташований біля узбережжя Греції. Вчені знайшли частково затоплену будівлю, а також різноманітні мармурові скарби, що датуються 4 століттям до нашої ери.

За даними Міністерства культури Греції, команда морських археологів із 12 осіб виявила те, що, як вважають, є масивною громадською будівлею, яка існувала як частина стародавнього міста Саламін.

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Будівля, відома як стоа, має близько 20 футів в ширину і 105 футів в довжину. Вона містить залишки шести або семи кімнат, у тому числі велике сховище, де зберігалася низка стародавніх артефактів.

Серед артефактів – майже два десятки бронзових монет, уламки мармуру, вази та фрагменти керамічних виробів. Деякі з них, як вважають, датуються часами Класично-елліністичного періоду, який тривав з 480 до 323 року до нашої ери.

"Ідентифікація Стоа є дуже важливим новим елементом для вивчення топографії та житлової організації стародавнього міста", – йдеться в заяві міністерства культури Греції.

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"Це відкриття також є важливим для розуміння культурного значення острова в давнину", – додали в міністерстві.

Саламін відомий своїм історичним значенням. Він був місцем битви при Саламіні, яка відбулася в 480 році до нашої ери і стала поворотним моментом у греко-перських війнах. Греки перемогли, зупинивши просування персів до Греції.

Острів також згадується в "Іліаді" Гомера як будинок героя Троянської війни Аякса.

Дослідження на Саламіні тривають. Археологи сподіваються, що зможуть знайти ще більше артефактів, які допоможуть нам краще зрозуміти історію цього важливого місця.

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