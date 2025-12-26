Точно не замерзнуть: топ порід собак, які не бояться холодів

Ветеринари визначили шість порід собак, які найкомфортніше почуваються взимку й по-справжньому насолоджуються сніжною погодою. Фахівці пояснюють: ці тварини формувалися в холодних кліматичних зонах, тому мають густу подвійну шерсть, витривалу статуру та природну стійкість до низьких температур. Саме завдяки цим якостям вони залишаються активними навіть у сильні морози.

Про це пише видання Parade Pets. Як зазначає ветеринарка Еймі Ворнер, більшість так званих "північних" порід століттями виконували важливу роботу в холодних регіонах — перевозили вантажі, охороняли худобу або супроводжували людей у горах. Тому зима для них не випробування, а звичне середовище існування.

Сибірський хаскі — одна з найвідоміших порід, створених для життя в морозному кліматі. Її виводили в арктичних умовах для їзди упряжками, а щільна подвійна шерсть надійно захищає від холоду. Хаскі відрізняються витривалістю, енергійністю та із задоволенням проводять час на засніжених просторах.

Аляскинський маламут також належить до північних робочих порід. На відміну від хаскі, його використовували для перевезення особливо важких вантажів. Ці собаки добре переносять холод і люблять активність узимку, однак власникам варто стежити за станом лап, особливо під час контакту з льодом і реагентами.

Самоїд, родом із Сибіру, легко впізнається за густою білосніжною шерстю, яка ефективно утримує тепло навіть за сильних морозів. Ветеринари підкреслюють, що взимку ці собаки стають ще активнішими й сприймають сніг як ідеальний майданчик для ігор.

Ньюфаундленд — одна з найбільших порід у світі, створена для роботи в суворих і холодних умовах. Потужна статура, щільна шерсть і великі лапи допомагають цим собакам упевнено пересуватися слизькими поверхнями та добре зберігати тепло.

Тибетський мастиф походить із засніжених районів Гімалаїв. Незважаючи на значні розміри, ця порода відома врівноваженим і спокійним характером. Мастифи добре почуваються на холоді, водночас не потребуючи надмірних фізичних навантажень.

Великі піренеї сформувалися в гірських регіонах між Францією та Іспанією, де охороняли отари овець. Їхня густа шерсть надійно захищає від морозу, а характер поєднує розвинені сторожові інстинкти з лагідністю та відданістю родині.

