Сплять по 18 годин: які породи собак є найбільшими сонями

Собаки, затишно згорнувшись калачиком, виглядають напрочуд мило, майже як маленькі ангелятка. За словами експертів, немає чітко встановленої норми тривалості сну для собак, проте деякі породи сплять значно довше за інші.

Видання Upworthy склало рейтинг п’яти порід, які проводять у сні найбільше часу.

Бульдоги

Середня тривалість сну: 16–18 годин. "Англійські та французькі бульдоги — брахіцефальні породи з плоскими мордами. Така будова тіла робить їх схильними до проблем із диханням та обмежує фізичну активність. Через це вони генетично налаштовані на відпочинок: хоч час від часу у них бувають сплески енергії, найбільше вони люблять дрімати поруч із родиною", — пояснює ветеринар Ліза Кан.

Мастифи

Середня тривалість сну: 16–18 годин. "Мастифи — велетні, вага яких може сягати 90 кг. Вони спокійні та терплячі, а їхня масивна будова і повільний обмін речовин вимагають частого відпочинку для збереження енергії", — додає Кан.

Грейхаунди

Середня тривалість сну: 16–18 годин. "Попри те, що грейхаунди — одні з найшвидших собак у світі, вони також дуже сонливі і здебільшого відомі як "диванні спортсмени". Їхня фізіологія створена для коротких спринтів, а не для тривалих пробігів, тому відпочинок для них критично важливий", — зазначає ветеринар.

Сенбернари

Середня тривалість сну: 16–18 годин. "Сенбернар — велетенська порода, що потребує значного відпочинку для підтримки своєї масивної ваги. Виведені для роботи в суворих засніжених умовах, вони потребують тривалого сну, щоб накопичити енергію та витривалість", — пояснює Кан.

Басет-гаунд

Середня тривалість сну: 16–18 годин. "Коли басети не виконують роль мисливських собак, вони малорухливі та спокійні. Завдяки міцній кістковій системі та коротким лапам будь-які фізичні навантаження для них досить виснажливі, тому вони часто відпочивають", — додає експерт.

