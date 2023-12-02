Фахівці розповіли, як легко позбутися блискіток, які відпали від новорічних іграшок

Наближається святковий період, а разом з ним – нескінченний потік завдань з прибирання. Це може бути особливо складно, коли доводиться мати справу з блискітками від новорічних прикрас.

Є три способи, за допомогою яких можна легко прибрати блискітки. Про це повідомляє Express.co.uk.

По-перше, змочіть трохи кухонного паперу та змістіть ним всі блискітки в одну купу. Потім скористайтеся насадкою пилососа, щоб всмоктати всю купу, злегка пилососивши папір, щоб захопити решту блискіток.

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Якщо залишилися дрібні блискітки, спробуйте статичний трюк із повітряною кулькою, який полягає в надуванні повітряної кулі та терті нею об килим, щоб зібрати статичний заряд. Покатайте повітряну кульку по поверхні, яку очищаєте від блискіток.

Ідеальними для уловлювання стійких блискучих плям, особливо на одязі, є валики для ворсу. Переконайтеся, що валик для ворсу має чистий аркуш, а потім проведіть валиком по блискітках.

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