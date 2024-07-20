Врятують від спеки під час вимкнення світла: топ-5 охолоджуючих приладів, які не залежать від електропостачання

Україна переживає безпрецедентну спеку, а відключення електроенергії роблять ситуацію ще складнішою. Як же врятуватися від спеки без світла? Техно 24 пропонує 5 автономних та малопотужних ґаджетів, які допоможуть вам охолодитись:

Гнучкі USB-вентилятори:

Ці компактні ґаджети можна під'єднати до ноутбука, павербанка або мережі.

Вони створюють потужний потік вітру з мінімальним шумом.

Ідеально підходять для охолодження на робочому місці, вдома або в дорозі.

Портативні USB вентилятори:

Ці моделі можуть бути потужнішими за гнучкі USB-вентилятори.

Багато з них мають регулювання швидкості обертів.

Живляться від USB або акумулятора, що робить їх автономними.

Компактні та зручні для транспортування.

Нашийні вентилятори:

Ці ґаджети одягаються на шию та забезпечують потік прохолодного повітря навколо голови та шиї.

Підзаряджаються через microUSB.

Можуть працювати безперервно від 4 до 16 годин, залежно від режиму роботи.

Ідеально підходять для активного відпочинку, прогулянок або роботи в спекотних умовах.

Ручні акумуляторні вентилятори:

Ці ґаджети мають потужний потік вітру та зручну ручку.

Живляться від акумулятора, що робить їх автономними.

Ідеально підходять для використання вдома, на природі або в поїздках.

Акумулятори холоду:

Ці портативні брили заповнені гелем, який замерзає в холодильнику.

Їх можна використовувати для охолодження тіла, продуктів або напоїв.

Не потребують підзарядки, але мають обмежену тривалість дії.

Ці ґаджети допоможуть вам пережити спеку без світла та зберегти комфорт навіть у найспекотніші дні.

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