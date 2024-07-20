Врятують від спеки під час вимкнення світла: топ-5 охолоджуючих приладів, які не залежать від електропостачання
Україна переживає безпрецедентну спеку, а відключення електроенергії роблять ситуацію ще складнішою. Як же врятуватися від спеки без світла? Техно 24 пропонує 5 автономних та малопотужних ґаджетів, які допоможуть вам охолодитись:
Гнучкі USB-вентилятори:
- Ці компактні ґаджети можна під'єднати до ноутбука, павербанка або мережі.
- Вони створюють потужний потік вітру з мінімальним шумом.
- Ідеально підходять для охолодження на робочому місці, вдома або в дорозі.
Портативні USB вентилятори:
- Ці моделі можуть бути потужнішими за гнучкі USB-вентилятори.
- Багато з них мають регулювання швидкості обертів.
- Живляться від USB або акумулятора, що робить їх автономними.
- Компактні та зручні для транспортування.
Нашийні вентилятори:
- Ці ґаджети одягаються на шию та забезпечують потік прохолодного повітря навколо голови та шиї.
- Підзаряджаються через microUSB.
- Можуть працювати безперервно від 4 до 16 годин, залежно від режиму роботи.
- Ідеально підходять для активного відпочинку, прогулянок або роботи в спекотних умовах.
Ручні акумуляторні вентилятори:
- Ці ґаджети мають потужний потік вітру та зручну ручку.
- Живляться від акумулятора, що робить їх автономними.
- Ідеально підходять для використання вдома, на природі або в поїздках.
Акумулятори холоду:
- Ці портативні брили заповнені гелем, який замерзає в холодильнику.
- Їх можна використовувати для охолодження тіла, продуктів або напоїв.
- Не потребують підзарядки, але мають обмежену тривалість дії.
Ці ґаджети допоможуть вам пережити спеку без світла та зберегти комфорт навіть у найспекотніші дні.
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