Родина зʼїсть за хвилину: рецепт маринованих баклажанів

Господині радять простий і водночас вишуканий спосіб приготування маринованих баклажанів, які взимку стануть справжньою окрасою столу. Для цього беруть пружні баклажани з глянцевою шкіркою, нарізають їх кружальцями, рясно пересипають сіллю й залишають під гнітом на кілька годин.

Завдяки цьому овочі віддають гіркоту й стають ніжнішими. Про це пише noviydoctor.

Інгредієнти:

Баклажани – 2 кг (обирайте пружні, з блискучою шкіркою);

Солодкий перець – 1,5 кг (червоний або жовтий, для кольору та солодкості);

Гострий перець – 2 стручки (не бійтеся, гострота буде дуже гармонійною);

Ціла головка часнику – близько 100 г;

Томатна паста – 3 ст. л.;

Цукор – 100 г;

Сіль – 40 г (велика, не йодована);

Рослинна олія – 80 мл;

Оцет (9%) – 30 мл.

Тим часом готують маринад: солодкий і гострий перець разом із часником подрібнюють у м’ясорубці, додають томатну пасту, цукор, сіль, олію та оцет. Виходить густий і запашний соус із приємною пікантністю.

Підготовлені баклажани злегка обсмажують на сковороді до золотистої скоринки, після чого шарами викладають у стерилізовані банки, щедро заливаючи кожен шар маринадом. Заготовки стерилізують у гарячій воді близько двадцяти хвилин, потім закручують кришками й залишають повільно остигати під ковдрою.

У результаті виходить ароматна закуска з насиченим смаком, яка чудово зберігатиметься до зими. Достатньо лише дочекатися, поки вона настоїться, і можна смакувати.

