З ними варто бути обережним: топ порід собак, які часто кусаються

Ветеринар закликав майбутніх власників собак не обирати тварину лише за зовнішністю, а передусім враховувати особливості її характеру та поведінки. За його словами, ігнорування темпераменту породи може призвести до непередбачуваних ситуацій.

Про це повідомило видання Express. У відео, опублікованому в TikTok, ветеринар Амір Анварі розповів про власний професійний досвід і назвав дві породи, з якими, за його спостереженнями, найчастіше траплялися випадки укусів — чихуахуа та чау-чау.

Він зазначив, що саме чау-чау нерідко вводять людей в оману: через милий і пухнастий вигляд їх сприймають як спокійних собак, хоча на практиці ця порода може мати непростий характер. За словами лікаря, ветеринари зазвичай поводяться з такими собаками особливо обережно.

У коментарях під відео користувачі висловили різні думки. Частина підтримала позицію фахівця, інші ж зауважили, що будь-яка порода може вкусити за певних умов.

Дехто поділився власним досвідом: одні розповідали про добре соціалізованих і слухняних чау-чау, чиї власники приділяли багато часу вихованню, інші ж стверджували, що їм не траплялися спокійні представники цієї породи. Окремі користувачі також припустили, що до переліку "складних" могли б увійти й такси.

Водночас варто враховувати, що йдеться про особисті спостереження конкретного ветеринара. Інші спеціалісти та власники собак можуть мати іншу думку.

Експерти підкреслюють: здатність вкусити не залежить виключно від породи. Будь-який собака — незалежно від розміру чи віку — може проявити агресію, якщо відчуває страх, біль або загрозу. Зменшити ризик допомагають рання соціалізація, послідовне дресирування та повага до особистих меж тварини, особливо під час контакту з дітьми.

Фахівці радять відповідально підходити до вибору домашнього улюбленця, заздалегідь вивчати особливості породи та бути готовими інвестувати час у виховання. Це запорука безпеки людей і гармонійного життя самої тварини.

