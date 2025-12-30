Про це варто знати: за якої температури не варто вигулювати собаку

Власникам собак радять уважніше ставитися до прогулянок у період різкого зниження температури. Фахівці попереджають, що сильний холод може серйозно нашкодити здоров’ю тварин, адже далеко не всі породи добре переносять морозні умови.

Про це повідомляє видання Express. З початком зими в багатьох регіонах температура повітря вже опускається нижче нульової позначки. Експерти звертають увагу: чутливість собак до холоду суттєво відрізняється залежно від породи, віку та фізіологічних особливостей. Якщо одні тварини спокійно переносять мороз, то інші можуть мерзнути навіть за незначного похолодання.

Найвразливішими до низьких температур є короткошерсті й тонкошерсті породи, собаки з худорлявою статурою, а також цуценята та літні тварини. Уже за температури близько +5 °C вони можуть відчувати дискомфорт. Коли повітря наближається до нуля, тривалість прогулянок радять суттєво зменшувати, а за −4 °C і нижче ветеринари рекомендують узагалі утриматися від виходів на вулицю.

Тривале перебування на морозі може призвести до переохолодження, обморожень, появи тріщин на подушечках лап і носі. Насторожити мають такі ознаки, як тремтіння, скиглення, небажання рухатися, піднімання лап, спроби сховатися в теплі або втрата орієнтації. У разі появи подібних симптомів собаку слід негайно забрати додому та поступово зігріти.

Якщо погодні умови дозволяють вийти на прогулянку, фахівці радять одягати собак у теплий захисний одяг, особливо короткошерстих. Активний рух допомагає зберігати тепло, однак прогулянки мають бути нетривалими. Найкращий період для виходу взимку — з 11:00 до 15:00, коли температура повітря є найвищою протягом дня.

