Неймовірно ароматна та смачна страва до Великодня: як смачно приготувати підчеревину

На Великдень, коли закінчувався Великий піст, українці здавна готували різноманітні м'ясні страви. Однією з них була запечена підчеревина.

Сучасні господарі запікають підчеревину у мультиварках, чи у духовці, перед цим натираючи шмат свинини різними спеціями та запашними травами.

Пропонуємо рецепт запеченої підчеревини у рукаві, яким поділилися на каналі "Смачна сторінка". Така підчеревина смакуватиме і гарячою, і охолодженою.

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Складники:

підчеревина свиняча - 700 г

часник - 3 зубчики

сіль - 0,5 ч. ложки

суміш спецій для м’яса - 0,5 ч. ложки

сушений часник - 0,5 ч. ложки

паприка копчена - 1 ч. ложка

Лавровий листок

Підчеревину треба обтерти паперовими рушниками. У мисці змішайте всі спеції, вичавіть часник та обваляйте шмат підчеревини. Можете понадрізати її й всередині теж натерти спеціями. Причепіть у будь-яке місце підчеревини лавровий лист та покладіть шмат свинини у рукав. Перед запіканням зачекайте кілька годин, аби свинина наситилася спеціями та просолилася.

Розігрійте духовку до 180 градусів, на деко вистеліть пергаментний папір та покладіть рукав з підчеревиною. Запікайте приблизно годину. Потім розгорніть рукав й дістаньте підчеревину. Що вона підсохла, її вже без рукава треба поставити в увімкнену духовку на 10-15 хвилин.

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