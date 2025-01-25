Любов переможе все: топ фільмів про любов на відстані

Справжнє кохання здатне подолати будь-які перешкоди: труднощі, відстані чи випробування долі. Проте для закоханих це часто стає насиченим емоційним досвідом, який далеко не завжди буває легким чи приємним.

РБК-Україна підготувало добірку фільмів та серіалів, які вражають своєю щирістю та правдивим зображенням викликів, із якими стикаються пари, змушені любити на відстані.

"Любий Джон"

Солдат Джон і студентка Савана переживають спалах пристрасного кохання під час літніх канікул. Але їхнім стосункам доведеться витримати серйозні випробування, коли Джон повертається до військової служби. Єдиний спосіб підтримувати зв’язок — це листи, які стають їхнім мостом через відстань.

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"Клятва"

Після трагічної аварії дружина головного героя втрачає пам’ять, забуваючи всі їхні щасливі моменти. Вона емоційно віддаляється від чоловіка, але той не здається. Він вирішує знову завоювати її серце та відновити їхні втрачені почуття.

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