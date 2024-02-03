Які лайфхаки для кімнатних рослин можуть їм нашкодит

Які лайфхаки для кімнатних рослин завдають більше шкоди, ніж користі

У світі, де кожен може стати експертом в Instagram, а TikTok рясніє лайфхаками, важливо знати, які поради дійсно корисні, а які можуть нашкодити вашим кімнатним рослинам.

Про це пише видання The Washington Post. З любов'ю та турботою ваші кімнатні друзі будуть радувати вас красою та пишністю!

Читайте також: П'ять рослин, яким потрібно мало світла

Ось кілька популярних лафхаків, які насправді шкодять вашим зеленим друзям:

1. Бананова вода:

Відео з замочуванням бананової шкірки та поливом нею рослин набрали мільйони переглядів. Але насправді бананова вода не дає жодної користі, а в довгостроковій перспективі може призвести до дефіциту поживних речовин.

2. Кавова гуща, яєчна шкаралупа та залишки їжі:

Хоча ці кухонні відходи можуть здатися корисними добривами, вони не дають значного ефекту, а то й шкодять. Кальцій з яєчної шкаралупи не засвоюється рослинами без компостування, а кавова гуща може змінити pH ґрунту. Залишки їжі приваблюють шкідників і створюють неприємний запах.

3. Майонез для блиску листя:

Змащування листя майонезом може здатися хитромудрим лайфхаком, але насправді це закупорює продихи, що шкодить фотосинтезу. Для очищення листя краще використовувати вологу ганчірку або обприскувати їх водою.

4. Полив льодом:

Ця порада, популярна для орхідей, не підходить для інших кімнатних рослин. Льодовий полив може призвести до кореневого шоку та пошкодити коріння, адже тропічні рослини не adapted to such low temperatures.

Пам'ятайте:

Не вірте сліпо всім лайфхакам з соцмереж.

Звертайте увагу на джерело інформації та шукайте поради від авторитетних садівників.

Використовуйте добрива, призначені для ваших кімнатних рослин.

Спостерігайте за своїми рослинами та знаходьте підхід, який їм підходить.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити підкормку для рослин із гречки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!