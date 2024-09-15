Як зрозуміти чоловіка-Терези та з яким знаком зодіаку найкраще кохання

Якщо ви вирішили пов’язати своє життя з чоловіком, народженим під знаком Терези, варто пам’ятати, що він розуміючий у стосунках і легко розуміє партнера. З іншого боку, слід зазначити, що він ще й дуже вимогливий.

Крім того, чоловіки-Терези, безумовно, естети, а також намагаються збалансувати внутрішню та зовнішню красу - або іншими словами: висловити внутрішню красу назовні. Ви точно не можете поскаржитися на нудьгу, перебуваючи з ним, адже він чудово почувається в компанії, але не менш вміє будувати романтичні стосунки, пише Оfeminin .

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Партнер-Терези є хорошим слухачем, і його слова та дії дуже підтримують. Без сумніву, емпатія є його найсильнішою рисою. Вони не тільки можуть розрадити вас у важкі часи, але й не засуджують нікого поспішно.

Терези і Лев

Беззаперечно, що вони доповнюють один одного, коли справа стосується бажань. Лев – пристрасний, а Терези – запальний.

Терези і Ваги

У плані пристрастей у них багато спільного. Жоден з партнерів не захоче припинити ці стосунки.

Терези і Водолій

Вони ідеально підходять один до одного. Терези дадуть Водоліям лідерство в авантюрному житті.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про те, яка жінка серед знаків зодіаку найрозумніша.

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