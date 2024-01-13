Як очистити іграшки для ванної: поради господинь

Іграшки для ванної, особливо з отворами, в яких може накопичуватися вода, є ідеальним середовищем для розвитку цвілі, бактерій та інших мікроорганізмів. Щоб запобігти цьому, важливо регулярно чистити іграшки.

Про це пише Telegraf.

Як часто потрібно чистити іграшки для ванної

Іграшки для ванної слід чистити щодня, щоб видалити залишки мила та інших засобів для купання. Рекомендується також проводити глибоке очищення іграшок хоча б раз на тиждень.

Як чистити іграшки для ванної

Існує кілька способів очистити іграшки для ванної.

Білий оцет

Оцет є ефективним натуральним засобом для чищення, який може допомогти видалити цвіль і бактерії з іграшок для ванної. Для цього потрібно:

Наповнити відро або таз водою і оцтом у співвідношенні 1:2. Занурити іграшки в розчин і залишити на 30 хвилин. Прополоскати іграшки чистою водою. Добре висушити іграшки.

Перекис водню

Перекис водню також є ефективним засобом для чищення, який може допомогти видалити цвіль і бактерії з іграшок для ванної. Для цього потрібно:

Налити воду і 3% розчин перекису водню у співвідношенні 1:1 у відро або таз. Занурити іграшки в розчин і залишити на 20-25 хвилин. Прополоскати іграшки чистою водою. Добре висушити іграшки.

Окріп

Іграшки, виготовлені з термостійких матеріалів, можна продезінфікувати окропом. Для цього потрібно:

Довести каструлю з водою до кипіння. Обережно опустити іграшки в киплячу воду за допомогою кухонних щипців. Залишити іграшки в окропі на 5-7 хвилин. Дістати іграшки з окропу і покласти на рушник, щоб вони добре висохли.

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Пральна або посудомийна машина

Пральна або посудомийна машина можуть бути зручним способом очищення іграшок для ванної. Для цього потрібно:

У випадку посудомийки помістити іграшки на верхню полицю.

Використовувати сітчастий мішок для очищення в пральній машині.

Використовувати стандартний режим прання.

Після закінчення програми добре просушити іграшки.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно прати та дезінфікувати дитячі іграшки.

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