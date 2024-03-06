Як українською можна назвати 'бутерброд': мовознавець навів цікавий приклад

Чимало людей послуговуються німецьким словом "бутерброд". Однак існує питоме українське слово, яким можна назвати скибку хліба з маслом, ковбасою, сиром або шинкою.

Мовознавець Олександр Авраменко розповів про український аналог відомого німецького слова. Цим він поділився для "Сніданку з 1+1".

"Як ми називаємо скибку хліба з маслом, ковбасою, сиром або шинкою? Так, "бутерброд" або "канапка", і навіть "канапе". З цими словами все гаразд, вони давно примандрували в нашу мову з німецької і французької", – зазначив він.

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Мовознавець пояснив, що українською можна сказати "накладанець".

"Корінчик хрону, яйце, шматочок масла та трохи зелені і мовою наших предків – "накладанець", – вказав він.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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