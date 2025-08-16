Цього робити не варто: топ розповсюджених помилок під час дресирування собак

Кінологи назвали найпоширеніші помилки, яких припускаються власники під час дресирування собак, і пояснили, чому через це господарі часто залишаються незадоволеними поведінкою своїх улюбленців.

Спеціалісти з Apex Dog Training наголошують, що під час навчання потрібно чітко пояснювати тварині, яку дію від неї очікують. Наприклад, даючи команду "вниз", варто супроводжувати її жестом — вказівним пальцем, спрямованим донизу. Так собаці легше зрозуміти завдання. Найпростіше цей процес проходить у щенячому віці, але навчити можна й дорослу тварину.Про це пише Express.

Експерти застерігають від кількох поширених дій. Зокрема, не варто намагатися "вигулювати" собаку в межах дому — це лише сформує у неї хибне уявлення, що потрібно охороняти територію навіть від господарів. Також не слід надмірно тягнути чи тиснути на повідок під час прогулянки, адже це провокує тварину вириватися та ігнорувати команди.

Фахівці нагадують, що інтелект собаки можна порівняти з розумовими здібностями дитини віком близько двох–двох з половиною років. Вони здатні запам’ятовувати розташування цінних речей, знаходити найкоротший шлях до улюбленого місця, розуміти принцип роботи простих механізмів та вивчати значення слів і жестів, спостерігаючи за людьми та слухаючи їхню мову.

