Це необхідно контролювати: скільки разів на день годувати кота

Багато власників котів замислюються, як правильно організувати харчування свого улюбленця: скільки разів на день давати корм, чи можна залишати їжу в мисці та який режим буде найкориснішим. Відповідь на це питання не є універсальною, адже враховувати потрібно одразу кілька чинників — вік тварини, її стан здоров’я, вагу, а також якість корму.

Про це пише Уніан. Для стерилізованих і кастрованих котів, а також для тварин, схильних до набору ваги, найкраще давати їжу порціями не рідше двох разів на день. Молодих котів можна також годувати двічі, проте їхні порції мають бути більшими, адже організм активно росте. Літнім котам, навпаки, рекомендують пропонувати їжу частіше, але невеликими порціями. Вагітним і годуючим кішкам, як і кошенятам, потрібно від чотирьох до шести годувань на добу без жорстких обмежень.

Важливе значення має і якість корму: продукція преміум та супер-преміум класу більш поживна, тож коти довше залишаються ситими.

Існує думка, що можна залишати корм у мисці, аби тварина сама регулювала, коли їсти. Ветеринари застерігають від цього: вологий корм швидко псується, а сухий на повітрі втрачає свої властивості і може нашкодити здоров’ю. Тому краще пропонувати свіжі порції або, якщо це вологий корм, діставати з холодильника й доводити до кімнатної температури.

Не менш важливо забезпечити котові постійний доступ до чистої та свіжої води — її варто міняти щодня.

