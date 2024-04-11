Ці продукти мають багато колагену та зітруть зморшки з вашого обличчя
Колаген - це білок, який становить приблизно одну третину білка в нашому організмі. Він слугує будівельним матеріалом для шкіри, кісток, м'язів, сухожиль і зв'язок.
З віком вироблення колагену в організмі знижується, що може призвести до появи зморшок, болю в суглобах, проблем з травленням та інших проблем зі здоров'ям, пише Health.
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На щастя, існує багато продуктів, які можуть допомогти вам отримати більше колагену:
1. Кістковий бульйон:
Кістки тварин багаті на колаген. Повільне варіння кісток і сполучних тканин у воді дозволяє колагену розщепитися на желатин, який легко засвоюється організмом.
2. Риба та молюски:
Риба, особливо її шкіра і луска, є чудовим джерелом колагену. Колаген з риби, відомий як морський колаген, має високу біодоступність.
3. Курка:
Курячий хрящ - це природне джерело колагену типу II, який корисний для здоров'я суглобів.
4. Яловичина:
Яловичина, зокрема бичача шкіра та кістки, є багатим джерелом колагену типу I і III, які необхідні для здоров'я шкіри, кісток, сухожиль і м'язів.
5. Яєчний білок:
Яєчний білок є джерелом проліну, однієї з амінокислот, необхідних для виробництва колагену.
6. Цитрусові:
Цитрусові, такі як апельсини та грейпфрути, мають високий вміст вітаміну С, який допомагає організму виробляти колаген.
7. Ягоди:
Ягоди, як і цитрусові, є природним джерелом вітаміну С.
8. Часник:
Часник не містить колагену, але він сприяє його виробленню в організмі.
9. Молочні продукти:
Молочні продукти, такі як молоко, сир і йогурт, багаті проліном і гліцином, які є ключовими компонентами молекул колагену.
10. Кеш'ю:
Кеш'ю багаті на мідь, яка відіграє важливу роль у розвитку колагену та еластину.
11. Свинячі шкурки:
Свинячі шкурки - це дивовижне джерело колагену.
12. Устриці:
Устриці багаті на цинк, який необхідний для створення та відновлення колагену.
Переваги вживання більше колагену:
- Здоров'я шкіри: колаген робить шкіру еластичною, зволоженою та здоровою.
- Здоров'я суглобів: колаген допомагає підтримувати цілісність хряща.
- Здоров'я серця: колаген робить артерії міцними.
- М'язова маса: колаген допомагає м'язам рости.
- Здоров'я кісток: колаген робить кістки міцними.
Включення цих продуктів у ваш раціон може допомогти вам отримати більше колагену і підтримувати здоров'я протягом багатьох років.
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