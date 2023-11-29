Експерти пояснили, для чого класти кухонну губку для в посудомийну машинку

Кухонна губка з часом стає небезпечною. Через постійний контакт з водою та залишками їжі в ній можуть розвестися небезпечні бактерії та утворитися цвіль.

Щоб не піддаватися ризику, кухонні губки треба міняти хоча б раз на тиждень. Проте, тривалість їхньої придатності можна збільшити.

Як повідомляє santeplusmag, кухонну губку можна вимити в посудомийній машині. Якщо це здається вам неочікуваним, то насправді це може бути прекрасним способом не лише очистити губку від бактерій, а й зекономити гроші.

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Оскільки багато людей в пошуках економії витрат намагаються знаходити нестандартні способи розв'язання проблем, посудомийна машина може стати вашим вірним союзником в цьому процесі. Губка, яка вбирає в себе бактерії та цвіль, може бути ефективно дезінфікована за допомогою посудомийної машини.

Щоб провести оптимальну дезінфекцію губки, просто розмістіть її серед брудного посуду в машинці та увімкніть звичайний цикл миття при 60°. Сушіння після миття також допоможе позбавити губку від залишків вологи, що сприяє розвитку мікробів.

Хоча ця практика може здаватися неординарною, вона дозволяє вам рідше купувати нові губки та в ефективний спосіб зберігати чистоту посуду. Миття посуду з губкою в посудомийній машинці також дозволить краще відмити тарілки та чашки.

Для додаткової дезінфекції рекомендується змочувати губку в оцтовій воді після кожного використання.

Таким чином, посудомийна машина стає не лише економічним варіантом, але й ефективним засобом боротьби з бактеріями та забезпеченням довговічності вашої губки для посуду.

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