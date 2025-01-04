Дарують любов кожному: топ найпозитивніших порід собак

Кожна порода собака приносить своєму господарю радість та підіймає настрій. Поведінка цієї тварини залежить від дресування та рівня соціалізації, деякі відомі своєю чуйністю з народження.

Про це пише Сountry Living з посиланням на спеціалістів з The Kennel Club.

Лабрадори-ретривери - універсальні собаки з позитивним характером, які часто стають поводирями та терапевтами завдяки своїй чуйності.

Золотисті ретривери - розумні, товариські собаки, які легко знаходять спільну мову як з людьми, так і з іншими тваринами.

Кокер-спанієлі - енергійні та ніжні улюбленці з веселою вдачею, одна з найпопулярніших порід.

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Ірландські сетери - надзвичайно активні собаки, ідеальні компаньйони для любителів бігу та походів.

Англійські сетери - товариські та добродушні, потребують багато фізичних навантажень і простору.

Боксери - віддані сімейні собаки з веселою вдачею, попри впевнений вигляд.

Бішон фрізе - маленькі собаки з великим характером, дуже прив'язані до господарів.

Гладкошерсті коллі - розумні, енергійні собаки, які потребують активних власників і тривалих прогулянок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які породи собак ніколи не розбудять вас гавкотом.

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