Куштуватимете за 5 хвилин: рецепт малосольних огірків в пакеті
У спекотну пору року хочеться чогось прохолодного та освіжаючого. Швидкі малосольні огірки — саме така страва. Вони чудово смакують, особливо якщо готувати з молодих корнішонів. Хоча свіжі овочі добрі самі по собі, легке маринування надає їм особливої пікантності.
Цей простий рецепт не потребує ані дорогих інгредієнтів, ані кулінарного досвіду. Все, що вам потрібно — кілька спецій, зелень, часник і звичайний пакет. Про це пише Уніан.
Як приготувати малосольні огірки в пакеті
Огірки будуть готові до вживання вже за кілька годин, а сам процес підготовки займає всього 5 хвилин. Саме тому рецепт часто називають "п’ятихвилинкою". Основа — огірки, кріп, часник і спеції. Сіль додає характерного смаку, а цукор допомагає швидше запустити процес ферментації.
Необхідні інгредієнти:
- огірки — 1 кг
- часник — 5 зубчиків
- кріп — 1 пучок
- сіль — 1 ст. ложка з гіркою
- цукор — 1 ст. ложка
- перець чорний горошком — 10 шт.
Читайте також: Ідеальна закуска: рецепт кабачкової ікри
Спосіб приготування:
- Добре промийте огірки, обріжте кінчики з обох боків. Якщо овочі великі — розріжте їх уздовж на чотири частини, дрібні залишайте цілими.
- Кріп подрібніть, часник наріжте пластинками. За бажанням — додайте трохи чилі для гостроти.
- Покладіть усі інгредієнти в міцний пакет, добре перемішайте руками і трохи притисніть, щоб овочі пустили сік.
- Зав’яжіть пакет, залишивши трохи повітря всередині, і енергійно потрясіть.
- Помістіть пакет до холодильника на 4 години (або хоча б на 1,5 години, якщо часу обмаль).
Раніше, ми ділились рецептом малосольних цукіні.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!