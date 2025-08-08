Куштуватимете за 5 хвилин: рецепт малосольних огірків в пакеті

У спекотну пору року хочеться чогось прохолодного та освіжаючого. Швидкі малосольні огірки — саме така страва. Вони чудово смакують, особливо якщо готувати з молодих корнішонів. Хоча свіжі овочі добрі самі по собі, легке маринування надає їм особливої пікантності.

Цей простий рецепт не потребує ані дорогих інгредієнтів, ані кулінарного досвіду. Все, що вам потрібно — кілька спецій, зелень, часник і звичайний пакет. Про це пише Уніан.

Як приготувати малосольні огірки в пакеті

Огірки будуть готові до вживання вже за кілька годин, а сам процес підготовки займає всього 5 хвилин. Саме тому рецепт часто називають "п’ятихвилинкою". Основа — огірки, кріп, часник і спеції. Сіль додає характерного смаку, а цукор допомагає швидше запустити процес ферментації.

Необхідні інгредієнти:

огірки — 1 кг

часник — 5 зубчиків

кріп — 1 пучок

сіль — 1 ст. ложка з гіркою

цукор — 1 ст. ложка

перець чорний горошком — 10 шт.

Спосіб приготування:

Добре промийте огірки, обріжте кінчики з обох боків. Якщо овочі великі — розріжте їх уздовж на чотири частини, дрібні залишайте цілими. Кріп подрібніть, часник наріжте пластинками. За бажанням — додайте трохи чилі для гостроти. Покладіть усі інгредієнти в міцний пакет, добре перемішайте руками і трохи притисніть, щоб овочі пустили сік. Зав’яжіть пакет, залишивши трохи повітря всередині, і енергійно потрясіть. Помістіть пакет до холодильника на 4 години (або хоча б на 1,5 години, якщо часу обмаль).

