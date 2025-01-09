Будете від них у захваті: топ серіалів, у які ви закохаєтесь

Якщо ви шукаєте захопливу історію для перегляду за вечір чи вихідні, міні-серіали стануть чудовим вибором. Їхні інтригуючі сюжети тримають у напрузі від першої до останньої хвилини. Про це пише РБК.

"Опівнічна меса" Цей трилер із містичними нотками сподобається любителям загадкових історій. На віддаленому острові починають відбуватися дивні події. Все змінюється після приїзду молодого пастора. Але чи він стоїть за цими змінами?

"Найгучніший голос" Сюжет розповідає про життя Роджера Ейлса, одного із засновників Fox News. Це історія про кар’єру, амбіції та боротьбу за власну думку. Проте за його успіхом ховаються таємниці, які й відкриє цей міні-серіал.

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"Мілдред Пірс" Головна героїня виривається з-під гніту чоловіка-тирана разом із двома дітьми. Але життя без грошей і підтримки виявляється надзвичайно складним випробуванням. Чи вистачить їй сили подолати всі труднощі?

"І не лишилось жодного" У цій історії восьмеро незнайомців опиняються на таємничому острові. Їхня зустріч далеко не випадкова, адже кожен стає підозрюваним у жахливих подіях. Але хто з них справжній винуватець?

"Дика річка" (Savage River) Кримінальний трилер про дівчину, яка після років ув’язнення повертається до рідного містечка. Вона намагається почати нове життя, але минуле не дає їй спокою. Чи зможе вона знайти своє місце в світі, що її не приймає?

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