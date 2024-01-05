Мовознавець пояснив, чим "паливо" відрізняється від "пального": Не плутайте
Чимало людей плутають слова "паливо" і "пальне". Вони мають схоже звучання, однак їх не можна використовувати як синоніми.
Мовознавець Олександр Авраменко пояснив значення цих двох слів та яка між ними різниця. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".
"Запам’ятайте: "паливо" – це горюча речовина, яку використовують для одержання теплової енергії, тепла. А саме – дрова, вугілля, газ, нафта. Наприклад, "природне паливо", або "економія палива", – зазначив він.
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Авраменко додав, що "пальне" – це теж паливо, але тільки для двигунів внутрішнього згоряння. Зокрема, "дизельне пальне".
Також правильно казати і "двигун внутрішнього згорання", і "двигун внутрішнього згоряння" – обидва варіанти нормативні.
Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".
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