Фахівець з опалення пояснив, як швидко позбутися холодних плям на батареї

Взимку у деяких оселях радіатори можуть бути холодні на дотик в певних місцях. Експерти з опалення запевняють, що це не страшна проблема і її можна швидко вирішити.

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За словами інженерів з Ideal Heating, спочатку радіатор буде трохи сильніше нагріватися внизу, так як саме туди надходить нова гаряча вода. Однак якщо після 15-20 хвилин роботи є холодні плями, потрібно звернути на них увагу, повідомляє Express.co.uk.

Найімовірнішою причиною того, що радіатор холодний у верхній частині, є повітря в пастці. Щоб радіатори знову нагрілися, потрібно їх продути.

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Почніть з розташування випускного клапана у верхній частині радіатора. Іноді вентиль знаходиться прямо на кінці радіатора, спрямований уздовж стіни. В інших випадках це маленький болт.

Хоча для більшості випускних клапанів потрібен спускний ключ, інколи можна знайти такий, який відкривається за допомогою викрутки або гайкового ключа. Переконайтеся, що опалення вимкнено та батареї охололи.

Покладіть ганчірки або рушники на підлогу під клапаном і поставте ємність, наприклад чашку безпосередньо під клапаном. Потім обережно поверніть клапан за годинниковою стрілкою, доки не почуєте шипіння. Це повітря, що випускається.

Коли ви видаляєте повітря під тиском з радіатора, він наповнюється водою. Дуже важко визначити, коли він майже повний, оскільки він наповнюється безшумно, а оскільки він вимкнений, він не буде теплішим.

Однак будьте готові закрити вентиль, коли побачите, що з нього витікає вода. Після цього переконайтеся, що закрили клапан досить обережно, оскільки занадто сильне затягування може призвести до закручування болта.

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