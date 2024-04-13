З хижим принтом та блакитний: який французький манікюр буде в моді у 2024 році

2024 рік у світі нейл-арту диктує нові правила. На зміну мінімалізму приходять сміливі ідеї, яскраві кольори та незвичайні текстури. Тож, готуйтеся до неймовірних метаморфоз на ваших нігтях! Цього року в тренді будуть зелений, теракотовий, колір охри – ці кольори дарують відчуття спокою та гармонії. Не бійтеся використовувати насичені кольори – фуксія, помаранчевий, лимонний – вони підкреслять вашу індивідуальність. Флуоресцентні відтінки знову в моді! Додайте трохи епатажу в ваш образ за допомогою неонового манікюру.

Про це пише Радіотрек.

Трендові ідеї:

1. Ніжні квіти на бузковому тлі

Цей дизайн поєднує в собі ніжність весни та елегантність. Зробіть однотонне покриття нігтів ніжно-бузковим кольором. На одному з нігтів за допомогою тонкого пензлика або трафарету намалюйте витончені квіти. Ви можете використовувати різні кольори для пелюсток та листочків, щоб створити унікальну композицію.

2. Хижий принт

Цей варіант манікюру підійде сміливим та стильним дівчатам. Пофарбуйте кінчики нігтів яскравим жовтим кольором. Один з нігтів прикрасьте леопардовим принтом, використовуючи різні відтінки жовтого та коричневого. Додайте чорні штрихи для контрасту та завершеності образу.

3. Блакитна свіжість

Блакитний колір – один з найактуальніших трендів весняного манікюру. Зробіть однотонне покриття нігтів небесно-блакитним лаком. На одному з нігтів за допомогою тонкого пензлика намалюйте чорну гілочку з витонченими блакитними листочками. Цей дизайн підкреслить вашу легкість та романтичність.

4. Помаранчевий акцент на молочному тлі

Цей манікюр стане чудовим доповненням до ділового образу. Зробіть однотонне покриття нігтів neutral молочним кольором. Кінчик нігтя виділіть чіткою помаранчевою лінією. Такий дизайн виглядає стильно, елегантно та професійно.

Ці трендові ідеї манікюру допоможуть вам підкреслити свою індивідуальність та створити весняний настрій. Не бійтеся експериментувати з кольорами, візерунками та декором, щоб знайти свій неповторний стиль!

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