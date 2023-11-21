Негативно впливає на роботу кишківника: з якими продуктами категорично не можна їсти хліб

Хліб служить джерелом вуглеводів, необхідних для забезпечення організму енергією. Крім того, він містить вітаміни групи В, мінерали та клітковину, які сприяють нормальному функціонуванню організму.

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Про це пише ТСН.

Тим не менш, дієтологи підкреслюють, що надмірне вживання хліба може призвести до зайвої ваги та проблем із обміном речовин. Це часто відбувається, оскільки хліб споживається з продуктами, які з ним не поєднуються.

Комбінації непоєднуваних з хлібом продуктів:

Варення

Комбінація варення та хліба може бути важкою та калорійною, особливо для тих, хто слідкує за фігурою.

Ковбаса

Хоча хліб і ковбаса є класичним поєднанням, краще уникати його через можливий вміст барвників та консервантів в ковбасі.

Фруктові салати, солоні овочі, квашена капуста

Хоча ці продукти можуть здаватися смачними додатками до сендвічів, вони можуть спричинити проблеми зі шлунком.

Картопля

Поєднання картоплі та хліба може викликати важкість у шлунку та здуття.

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М'ясо, зокрема шашлики

Комбінування смаженого м'яса та білого хліба може тягнути за собою важкість у шлунку та печінці.

Каші та макарони

Споживання їх одночасно може призвести до зайвого навантаження організму вуглеводами.

Гриби

Поєднання грибів та хліба може викликати важкість та здуття через велике навантаження на шлунок.

Нагадаємо, ми вже писали, чому в холодну пору року краще не їсти сирі овочі та фрукти.

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