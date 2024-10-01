Можете втратити врожай у наступному році: чому не можна обрізати полуницю восени

Дачники з досвідом рекомендують дуже обережно і не сильно обрізати полуницю восени. Вони радять видалити лише те листя, яке пошкодилося або захворіло, щоб завадити розвитку різних захворювань цієї літньої ягоди на городі.

У жодному випадку не можна обрізати здорове листя, адже саме воно допомагає полуниці накопичувати потрібні ресурси для успішної зимівлі.

У догляді за полуницею восени є один крок, якого варто уникнути, щоб запобігти загибелі рослин взимку. Досвідчені садівники розкрили, чого категорично не слід робити з цією літньою ягодою перед зимовим сезоном для збереження майбутнього врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників-аматорів. Полуниця, як і інші городні культури, потребує належного догляду, включаючи удобрення, полив, обрізку та захист від шкідників і хвороб. Проте, знавці садівництва поділилися важливою інформацією про те, чого в жодному разі не можна робити з цією ягодою.

Мова йде про видалення листя, яке відіграє ключову роль у захисті рослини протягом зимового періоду. Дізнайтеся, чому це не рекомендується і як правильно доглядати за кущами полуниці восени.

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Чому не варто обрізати листя полуниці восени

Фахівці застерігають від обрізання листя полуниці в осінній період, оскільки саме в ньому акумулюються поживні речовини, які допомагають рослині краще витримувати холоди. Крім того, листя захищає крону, коріння і молоді бруньки, запобігаючи їх загибелі від сильних морозів.

Обрізаючи ці частини кущів, ви ризикуєте зробити рослини більш вразливими до низьких температур.

Нагадаємо, раніше UAportlal розповідав, як правильно висаджувати троянди восени, щоб вони вкоренились до холодів.

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