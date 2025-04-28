Їх краще не лишати самих: топ порід непосидючих собак

Якщо у вас вдома живе собака, ви, напевно, не раз помічали її бажання заховати їжу. Ця поведінка — природний інстинкт, успадкований від предків-вовків, які таким чином зберігали запаси їжі на майбутнє або захищали їх від інших тварин.

Однак собаки закопують не лише їжу. Часто вони ховають улюблені речі господарів або іграшки, які вважають особливо цінними — особливо в будинках, де є маленькі діти. Крім того, через природну допитливість собаки можуть рити квіткові горщики чи пошкоджувати меблі. Щоб уникнути подібних проблем, важливо забезпечити вихованцю достатнє фізичне навантаження та розумову стимуляцію. Про це повідомляє Ukr.Media.

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Серед порід, які мають сильну схильність до риття, особливо вирізняються тер'єри, такси, біглі, басет-хаунди, цвергшнауцери, золотисті ретривери, спанієлі та гончаки. Оскільки ці собаки були виведені для мисливства, їм життєво необхідно багато рухатися, займатися активними іграми та реалізовувати свої природні інстинкти. Якщо ви плануєте завести собаку однієї з цих порід, будьте готові регулярно приділяти їй увагу, щоб уникнути нудьги, стресу та пошкоджень у домі.

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