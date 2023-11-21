Що робити з котом за 15 хвилин до сну, щоб він не заважав спати

Утримання кішки – це велика радість, але іноді безсонні ночі можуть вибити з ритму. Навіть якщо ви не готові грати в "мисливця і мишеня" усю ніч, є простий ритуал, який може полегшити життя вам і вашому пухнастому другові.

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Перед тим, як зануритися у свою нічну рутину, відділіть хоча б 15 хвилин для вашого кота, пише ukr.media. Та не просто обійми – грайте з ним. Цей ритуал має за мету випустити зі своєї пухнастої душі накопичену енергію, дозволяючи йому нарозважатися та трошки втомитися.

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Ця коротка практика гри перед сном може уберегти вас від нічних витівок, коли ваша кішка грається на верхніх полицях, ловить невидимих монстрів та взагалі живе життям в повному розпалі, в той час, як ви намагаєтеся спати.

Існують породи кішок, які, зазвичай, обирають менш активний спосіб життя. До таких порід відносять:

Перська,

Регдол,

Піксі-боб,

Бірманська кішка,

Рагамаффін.

Навіть якщо ваша кішка входить до цієї категорії, ритуал гри перед сном може виявитися корисним для її фізичного та емоційного благополуччя. Тож забезпечте собі та своєму улюбленцеві спокійні ночі, граючи лише 15 хвилин перед сном.

Коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних із своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

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