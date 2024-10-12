Болюча проблема: як діяти якщо партнер любить випити

Жити в стосунках з людиною, яка зловживає алкоголем, – це емоційно виснажливий досвід. Ви постійно балансуєте між любов'ю до партнера та турботою про себе. Цей текст допоможе вам зрозуміти, що ви відчуваєте, та підкаже, як діяти в такій складній ситуації. Про це пише ТСН.

Типові сценарії:

Заперечення та тривога: Ви спостерігаєте, як кохана людина поступово змінюється під впливом алкоголю, і відчуваєте безсилля та тривогу.

Ви спостерігаєте, як кохана людина поступово змінюється під впливом алкоголю, і відчуваєте безсилля та тривогу. Внутрішній конфлікт: Ви хочете допомогти партнеру, але не знаєте, як це зробити, не образивши його.

Ви хочете допомогти партнеру, але не знаєте, як це зробити, не образивши його. Розчарування та злість: Ви відчуваєте розчарування, адже ваші сподівання на спільне майбутнє та щасливі стосунки не справджуються.

Що ви можете зробити:

Спілкування без звинувачень: Відкрито поділіться своїми почуттями, використовуючи "Я-повідомлення". Наприклад: "Коли ти багато п'єш, я відчуваю себе самотньою та нещасливою". Встановлення меж: Поясніть партнеру, що його поведінка неприйнятна для вас. Наприклад: "Я хочу, щоб ми проводили вечори разом, але не так, як зараз. Давай спробуємо знайти інші способи розслабитися". Пропонуйте альтернативи: Запропонуйте здоровіші способи відпочинку та розслаблення: прогулянки, спільні захоплення, спорт. Не беріть відповідальність: Ви не можете змінити іншу людину, але можете подбати про себе. Шукайте підтримку: Поговоріть з друзями, родичами або зверніться до психолога. Групи підтримки для близьких алкоголіків також можуть бути корисними. Не бійтеся ставити себе на перше місце: Якщо ситуація не змінюється, подумайте про власне благополуччя.

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Чому важливо звернутися за допомогою?

Професіонали можуть надати інструменти для подолання залежності.

Групи підтримки допоможуть вам відчути, що ви не самотні.

Терапія допоможе вам впоратися з емоційним навантаженням.

Пам'ятайте:

Ви не винні в проблемах вашого партнера.

Ви заслужили на щастя і здорові стосунки.

Ви не самотні.

Жити зі залежним партнером – це складний шлях, але ви не повинні проходити його наодинці. Шукайте підтримку, дбайте про себе і не бійтеся звертатися за допомогою.

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