Три знаки зодіаку, які важко зрозуміти: найбільш та найменш чуттєві

Кожна людина вирізняється своїм особливим характером і цілою гамою почуттів. Водночас зустрічаються люди, які воліють зовсім не виявляти свої почуття, або тримають їх на мінімумі.

За словами кваліфікованих астрологів, спираючись на приналежність до певного знаку зодіаку можна зрозуміти, яка людина є менш чуттєвою. Видання Оfeminin публікує три найбільш і найменш чуттєвих знаки зодіаку.

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Водолій

Люди, народжені під цим знаком зодіаку, вирізняються своєю незалежністю, а також сильним логічним мисленням. У них зазвичай незалежний характер, тому вони керуються раціональністю, а не емоціями та спонтанністю. Водночас чуттєвість Водолія проявляється в незвичайних і ексцентричних жестах, які іншим може бути важко зрозуміти. Ці люди також вважають за краще створювати глибокі зв’язки, а не вступати в інтенсивні фізичні стосунки.

Діва

Представники цього знаку завжди твердо стоять на землі, адже вони дуже практичні і люблять все аналізувати. Водночас це відбивається на тому, що Діви не вирізняються чуттєвістю, яка може здаватися трохи приглушеною і не виходити на перший план. Водночас ці люди зазвичай занадто впорядковані, тому ретельно планують кожну дію, рух і жест, тому не спонтанні, а це не сприяє чуттєвості.

Близнюки

Попри те, що Близнюки дуже комунікабельні і товариські, але чуттєвість не їхня сильна сторона. Цю характерну рису скоріше можна побачити на інтелектуальному, ніж на фізичному рівні. Отже варто враховувати, що замість того, щоб спокушати жестами, вони роблять це словами. Близнюки дуже мінливі, що також позначається на сприйнятті їх чуттєвості.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кращих батьків за знаком зодіаку.

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