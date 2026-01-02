Сосиски в тісті: ідеальний перекус

Ловіть ідеальний варіант для швидкого перекусу чи обіду, який обожнюють і дорослі, і діти.

Інгредієнти (на 8 шт):

• Яловичі сосиски — 8 шт

• Готове листкове тісто — 1,5 листа (приблизно 750–800 г)

• Бекон — 8 довгих смужок

• Яйце — 1 шт (для змащування)

Приготування:

1. Кожну сосиску обгорніть смужкою бекону. Це додасть особливої соковитості.

2. Листкове тісто наріжте на широкі смужки та загорніть у них наші сосиски в беконі (як на відео)

3. Змастіть тісто збитим яйцем, щоб отримати апетитну золотисту скоринку.

4. Відправляйте у розігріту до 190°C духовку на 20–25 хвилин.

Така швидка та смачна закуска точно зникне зі столу за лічені хвилини.