Найвідоміше картопляне пюре у світі: не залишить вас байдужими до останньої ложки!

Найвідоміше картопляне пюре у світі від Жоеля Робюшона. А він найтитулованіший шеф Мішлен Гіду.

Я трішки змінив рецепт під свій смак, але це варто спробувати, бо таке пюре не залишить вас байдужими до останньої ложки!

Важливий момент - правильний сорт картоплі. Якщо відволіктись від сортів ( в мене Рівʼєра), то беремо ту, яка жовта в середині, краще сухувата м’якоть і багато крохмалю!

Основна пропорція:

300г перетертої картоплі

150г масла 82.5%

150г вершків 30%

Сіль та мелений мускатний горіх

очищену картоплю не ріжемо а беремо цілком, відварюю у підсоленій воді при повільному кипінні хвилин 30-35 - важливо щоб бульба добре приготувалась, бо інакше можуть бути сирі грудочки у пюре.

беремо трішки більше перед варкою, бо при варінні і перетиранні вага трохи втрачається

коли картопля готова воду зливаю, а картоплю у каструлі ще хвилину прогріваю та підсушую!

одразу, ще гарячою, картоплю перетираю через млин для перетирання мʼякоті, або насправді ще краще через сито!

на велику пательню наливаю вершки, додаю масло, розігріваю і додаю протерту картоплю, сіль на смак та мускатний горіх.

лопаткою розминаю і перемішую картоплю при постійному маленькому кипінні, поки маса стане однорідною

Можливо пару хвилин треба буде просто перемішувати і прогрівати, щоб надлишкова волога випарувалась.

зауважте, що це картопляне пюре не густе, а скоріше нагадує крем і це дуже-дуже смачно!

Таке пюре вартує бути окремою стравою, а якщо ви додасте його на гарнір до тушкованого мʼяса - вас на руках будуть носити.

Спробуйте самі і Поділіться відомим рецептом з друзями!