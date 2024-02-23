Чому не можна повертатися додому на півдорозі: народні забобони

UAportal розповів, що якщо людина покидає свій дім, а потім повертається за забутою річчю або з іншої причини, то на неї неодмінно чекає нещастя або неминуча небезпека. Цей забобон бере свій початок з уявлення про те, що поріг будинку слугує межею між сферами реальності та надприродного.

Переступивши поріг двічі, можна порушити гармонію і впустити у своє життя негативну енергію. Крім того, вважається, що, повертаючись додому, людина залишає свого ангела-охоронця, що призводить до втрати захисту.

Щоб протидіяти цьому поганому знаменню, існують різні методи, наприклад, подивитися в дзеркало, постукати по дереву або звернутися за порадою до свого ангела-охоронця. Однак у деяких випадках повернення додому може виявитися корисним, оскільки воно може слугувати інтуїтивною підказкою або попередженням від домашніх духів, які прагнуть застерегти людину щодо потенційної небезпеки або неприємностей.

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Крім того, варто зазначити, що це повір'я має різні варіанти залежно від часу доби, коли людина повертається додому. Якщо це відбувається вранці, то часто вважається, що весь день буде переповнений нещастями. Повернення після обіду може вказувати на почуття самотності впродовж дня, тоді як повернення ввечері асоціюється з фінансовими проблемами.

Цікаво, що деякі люди мають альтернативний погляд. Вони розглядають повернення додому на півдорозі як визнання слабкості та відмову від запланованих справ. Натомість вони стверджують, що наполегливість і рішучість повинні переважати, закликаючи людей долати труднощі та не здаватися.

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