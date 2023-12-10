Одна з найменш туристичних європейських країн: 5 цікавих фактів про Молдову

Молдова, невелика країна, розташована між Україною та Румунією на південному сході Європи, має безліч особливостей, які відрізняють її від інших. UAportal розповідає про п'ять цікавих аспектів цього чудового краю.

Річка Молдова

Дивно, але річка Молдова, від якої князівство Молдова отримало свою назву, не протікає в межах цієї країни. Натомість вона прокладає свій шлях через безкраї простори сусідньої Румунії, надаючи відчуття географічної цікавості.

Знаковий символ Молдови

Знаковий символ Молдови, зубр, був знищений. Однак ця велична тварина, яка зараз прикрашає національний герб, була успішно повернута до Молдови останніми роками, що стало значним досягненням у сфері охорони природи.

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Роль виноградників

Виноградники займають велику площу, понад одну четверту частину країни. Близько 25% місцевого населення зайняті у виробництві вина Молдови.

Молдовська виноробня Mali Milesti

Уявіть собі чудову колекцію з більш ніж двох мільйонів колекційних вин, розміщену в одному місці. Саме цим може похвалитися молдавська виноробня Mali Milesti, яка посідає перше місце в Європі за неперевершений вибір "напою богів". Цікаво, що ця пам'ятка отримала заслужений запис у престижній Книзі рекордів Гіннеса.

Невикористаний потенціал

Незважаючи на численні привабливі атрибути, Молдова залишається однією з найменш досліджених європейських країн згідно з деякими джерелами. Хоча країна може похвалитися великою кількістю пам'яток та культурних скарбів, туристична індустрія у Молдові ще не повністю процвітає, що залишає багато невикористаного потенціалу для відвідувачів.

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