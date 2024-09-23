Названо знаки зодіаку, які закохаються до кінця року: зірки обіцяють їм щастя

Період до кінця 2024 року стане знаковим для чотирьох уродженців зодіакального кола – зірки обіцяють, що самотні зустрінуть свою другу половинку. У списку щасливчиків Риби, Близнюки, Леви та Скорпіони. Читайте детальніше!

Риби

Риби закохаються по вуха, а, як кажуть, кохання сліпе. Тому що може статися так, що закохається той, хто вже у стосунках або навіть має сім'ю. У будь-якому випадку повністю зміняться життєві пріоритети та спосіб життя. Але поспішати із рішенням не варто.

Близнюки

Близнюки, швидше за все, змінять свій статус – на них чекають романтичні пригоди, сюрпризи та пристрасні побачення. Це може стати основою щасливої ​​родини! Не бійтеся цих нових емоцій.

Лев

Леви будуть здивовані своїми новими почуттями. Вони це не планували і не чекали. У кожного бувають труднощі у стосунках, але Леви, схоже, хочуть нарешті покласти їм кінець і шукати нове щастя. Зірки також обіцяють, що це спрацює.

Скорпіон

У Скорпіонів, швидше за все, минулого року розпалися стосунки з коханою людиною, але все зміниться. Навіть якщо самі Скорпіони якийсь час чинять опір цим почуттям і не хочуть зізнаватись у тому, що знову закохані, це все одно станеться. Незабаром стосунки перейдуть у абсолютно новий статус.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.