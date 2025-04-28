Почався сезон спаржі: приготуйте запечену з сиром

Розпочався сезон української спаржі!

Першою зʼявляється біла, далі буде зелена та навіть фіолетова. Це корисний продукт і гастрономічний смаколик.

До рецепту на 4–5 порцій:

600 г спаржі

75 г цибулі

3 зубки часнику

40 г білого сухого вина

30 г масла

25 г борошна

150 г бульйону

100 г вершків 30%

40 г петрушки

сіль, перець, трави

сухарі крупного помелу

100 г Dorblu

Спаржу зачищаю: знімаю овочечисткою тоненький верхній шар із половини паростка - він волокнистий і заважає. Трішки також надрізаю кінчики, якщо вони тверднуваті. Тут треба перевіряти й дивитися. І кидаю у холодну воду.

У сотейнику розтоплюю вершкове масло, додаю борошно і трохи підсмажую (це соус ру). Далі додаю бульйон та вершки, трохи солі й мускатного горіха, доводжу до кипіння та загустіння.

Окремо підсмажую цибулю та часник, додаю вино й випаровую його.

У блендері змішую соус, підсмажені цибулю та часник, додаю свіжу петрушку й усе перебиваю до однорідності, пропускаю через крупне сито й далі ще додаю солі, щоб соус був насиченим (спаржу ми не солимо).

У форму для запікання наливаю половину соусу, викладаю спаржу, зверху ще соус, сухарі та розминаю сир Dorblu, трохи олії зверху - і запікаю при 185 °C 17–20 хвилин. Готово!

Їсти одразу, поки спаржа ще хрустка, разом із соусом та шматком хліба - це дуже смачно!