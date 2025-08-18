Маріупольські чебуреки: рецепт з дитинства

МАРІУПОЛЬСЬКІ ЧЕБУРЕКИ

У кожного є та сама страва, яка пахне дитинством.

У Олексія Дурнєва – це мамині чебуреки. Побачив рецепт одного дня у його сторіз та дуже захотілось приготувати їх разом.

Ділимось рецептом, зберігайте обов’язково.

Тісто (на 7-10+ чебуреків):

• Борошно — 500 г (приблизно 3 склянки по 250 мл);

• Окріп — 1 склянка (90–100°C);

• Сіль — 0,7 ч. л;

• Рафінована олія — 5 ст. л;

• Горілка — 1 ст. л.

Фарш:

• Змішаний фарш (свинина + яловичина) — 500 г;

• Цибулина (велика) — 1 шт;

• Сіль, чорний перець, коріандр — за смаком;

• Кефір або ряжанка (або вода) — 50–100 мл.

Спосіб приготування:

1. Влийте окріп у миску, додайте борошно, сіль та олію. Замішуйте ложкою (дуже гаряче!), потім руками. Додайте горілку. Загорніть у плівку та залиште на 1–2 год.

2. Перекрутіть м’ясо, додайте терту цибулю, спеції та трохи ряжанки. Добре вимішайте – маса має стати ніжною та соковитою.

3. Розкачайте тісто дуже тонко – до 1-1,5 мм. Викладайте фарш на одну половину, складіть, притисніть, обріжте краєчки просто тарілкою.

4. Нагрійте багато олії у глибокій пательні або фритюрниці. Обсмажуйте чебуреки до золотистої скоринки.