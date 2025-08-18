Маріупольські чебуреки: рецепт з дитинства
МАРІУПОЛЬСЬКІ ЧЕБУРЕКИ
У кожного є та сама страва, яка пахне дитинством.
У Олексія Дурнєва – це мамині чебуреки. Побачив рецепт одного дня у його сторіз та дуже захотілось приготувати їх разом.
Ділимось рецептом, зберігайте обов’язково.
Тісто (на 7-10+ чебуреків):
• Борошно — 500 г (приблизно 3 склянки по 250 мл);
• Окріп — 1 склянка (90–100°C);
• Сіль — 0,7 ч. л;
• Рафінована олія — 5 ст. л;
• Горілка — 1 ст. л.
Фарш:
• Змішаний фарш (свинина + яловичина) — 500 г;
• Цибулина (велика) — 1 шт;
• Сіль, чорний перець, коріандр — за смаком;
• Кефір або ряжанка (або вода) — 50–100 мл.
Спосіб приготування:
1. Влийте окріп у миску, додайте борошно, сіль та олію. Замішуйте ложкою (дуже гаряче!), потім руками. Додайте горілку. Загорніть у плівку та залиште на 1–2 год.
2. Перекрутіть м’ясо, додайте терту цибулю, спеції та трохи ряжанки. Добре вимішайте – маса має стати ніжною та соковитою.
3. Розкачайте тісто дуже тонко – до 1-1,5 мм. Викладайте фарш на одну половину, складіть, притисніть, обріжте краєчки просто тарілкою.
4. Нагрійте багато олії у глибокій пательні або фритюрниці. Обсмажуйте чебуреки до золотистої скоринки.