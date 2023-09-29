'Магічна' повня 29 вересня принесе великі зміни 'обраним' знакам зодіаку

Перша осіння повня 29 вересня 2023 року відбудеться в вогненному знаку Овна. Це період, коли варто підбити перші підсумки того, чого досягли цього року і які символічні чи цілком реальні результати наших дій.

Зодіакальна фаза Овна – це здоровий егоїзм, боротьба за свої права, турбота про свою територію та турбота про себе. Потрібно не забувати про свої потреби, як емоційні, так і насамперед фізичні.

Завдання, які ставить перед нами цей Місяць, – це підтримання наших власних кордонів. 29 вересня надзвичайно легко розірвати токсичні стосунки. Деякі можуть шалено закохатися в людину, яку зустріли буквально кілька днів тому.

На жаль, більшість представників зодіаку можуть відчувати в повню раптові мігрені невідомого походження. Люди, які страждають від болю в носових пазухах, відчують посилення симптомів. Можуть виникнути раптові та гострі ЛОР-симптоми, запалення вух, тонзиліт та проблеми з очима. Багато представників зодіаку можуть скаржитися на підвищення артеріального тиску. Позитивний вплив цього Місяця на здоров'я включає високий рівень енергії та інтенсивнішу, ніж зазвичай, фізичну активність.

Великі зміни

Повню найсильніше відчують люди, народжені під знаками Овна, Рака, Терезів і Козерога. Їм доведеться взяти до уваги швидкі та незворотні зміни у житті. Через квадрат Венери та Урана в один день Тельця та Водолія також може чекати чимало сюрпризів у сфері партнерства. Можливо, йдеться про зміну роботи, переїзд чи створення нових стосунків.

Позитивний вплив повні в Овні:

підвищення ефективності заходів, що проводяться;

приплив енергії;

бажання подбати про себе;

необхідність ставити свої потреби на перше місце;

величезна наполегливість;

здатність захистити свою територію;

сміливість сказати "ні", коли ми чогось не хочемо;

велика рішучість;

пристрасть та вогонь у стосунках.

Проблеми повні в Овні:

авторитарний підхід до всього;

думки, які не терплять опозиції;

агресія до близьких людей;

істерики;

загострення партнерських конфліктів;

імпульсивність та запальність при прийнятті рішень;

недостатнє планування діяльності, особливо професійної;

ризиковані проєкти та ініціативи;

ескалація міжнародних конфліктів;

більша кількість пожеж, вибухів, вивержень;

великі коливання цін фінансових ринках;

небезпека від вогню.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.