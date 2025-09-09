русский
Як смачно замаринувати кільця кальмара за 10 хвилин: рецепт

Алік Мкртчян

Як смачно замаринувати кільця кальмара за 10 хвилин: рецепт

Кальмари вдома — всього за кілька хвилин підготовки! 

Простий рецепт, який робиться легко навіть на домашній кухні, а смакує — як у ресторані.

 Інгредієнти:

 Кальмари 

 Сіль 

 Цукор – 1 ст. л.

 Соус "Солодкий чилі"

 Соус унагі 

 Кінза  (за бажанням)

 Часник  (за бажанням)

 Приготування:

  1.  Почистити кальмари від плівки, нарізати кільцями.
  2.  Відварити 2–3 хв у підсоленій воді з ложкою цукру.
  3.  Заправити соусом "Солодкий чилі" та унагі.
  4.  Поставити в холодильник на добу, щоб просочились.
  5.  Перед подачею можна додати кінзу та часник.

Виходить страва з яскравим смаком і неймовірним ароматом 

Не чекайте нагоди — зберігайте, беріть кальмари й готуйте цю страву вже завтра!

Джерело:instagram.com

