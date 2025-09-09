Як смачно замаринувати кільця кальмара за 10 хвилин: рецепт
Кальмари вдома — всього за кілька хвилин підготовки!
Простий рецепт, який робиться легко навіть на домашній кухні, а смакує — як у ресторані.
Інгредієнти:
Кальмари
Сіль
Цукор – 1 ст. л.
Соус "Солодкий чилі"
Соус унагі
Кінза (за бажанням)
Часник (за бажанням)
Приготування:
- Почистити кальмари від плівки, нарізати кільцями.
- Відварити 2–3 хв у підсоленій воді з ложкою цукру.
- Заправити соусом "Солодкий чилі" та унагі.
- Поставити в холодильник на добу, щоб просочились.
- Перед подачею можна додати кінзу та часник.
Виходить страва з яскравим смаком і неймовірним ароматом
Не чекайте нагоди — зберігайте, беріть кальмари й готуйте цю страву вже завтра!