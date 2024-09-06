Їм можуть розбити серце: названо знаки зодіаку, на які чекають любовні трагедії восени

Осінь 2024 року виявиться непростою для деяких уродженців зодіакального кола, на яких чекають емоційні бурі. Це час, коли їхні стосунки зіштовхнуться із важкими випробуваннями, які можуть закінчитися розставанням. Читайте детальніше!

Телець

Практичні Тельці цінують стабільність, комфорт та почуття безпеки у стосунках. Уродженці знаку віддані своїм партнерам і вірять, що кохання – це щось міцне та стабільне. Але на жаль, цієї осені вони помітять, що в їхніх стосунках згас вогник, більше немає пристрасті, азарту та свіжості. Це підштовхне їх до сумних рішень. Але варто пам'ятати, що іноді досить невеликого зусилля та бажання, щоб відродити навіть найстаріші почуття.

Рак

Раки найбільше цінують близькість, теплоту та емоційну безпеку. Ця осінь може виявитися для них непростим часом. Уродженці знаку відчують, що нинішня ситуація у стосунках їх не задовольняє. Ракам, незважаючи на їхню любов до стабільності, іноді необхідно відчувати, що їхні стосунки розвиваються, що щось змінюється на краще. Уродженці знаку опиняться перед важким вибором – чи спробувати пожвавити свої стосунки, внісши до них нові елементи, чи прийняти рішення розлучитися у пошуках чогось кращого.

Скорпіон

Пристрасні Скорпіони віддані партнеру і можуть любити з надзвичайною силою, але коли вони відчувають образу, їм важко забути та пробачити. Цієї осені уродженці знаку можуть зіткнутися із серйозним випробуванням у стосунках. Старі рани, жалі та непрощені гріхи, заховані глибоко в серці, можуть вийти на поверхню. Уродженці знаку не терплять напівзаходів – якщо вони вирішать розлучитися, це буде остаточне рішення.

Козоріг

Козероги цінують у всьому порядок, дисципліну та відповідальність. Їхня натура серйозна, амбітна і рішуча. Уродженці знаку прагнуть досягти своїх цілей, як професійних, так і особистих, і не бояться наполегливо працювати для їхнього досягнення. Цієї осені Козороги відчують, що їхні зусилля не оцінені, що викличе розчарування та почуття несправедливості.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.