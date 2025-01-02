Булочки з вершково-смородиновою начинкою, як у бабусі: рецепт

Для тіста:

• Борошно – 500 г;

• Дріжджі свіжі – 25 г;

• Цукор – 60 г;

• Сіль – 1 ч.л;

• Тепле молоко – 250 мл;

• Масло вершкове м’яке – 80 г;

• Яйце куряче – 1 шт.

Для вершкової начинки:

• Крем-сир – 200 г;

• Цукор – 50 г;

• Лимонна цедра;

• Ванільний екстракт.

Для ягідної начинки:

• Чорна смородина – 200 г;

• Цукор – 1 ст.л;

• Крохмаль кукурудзяний – 1 ст.л.

Спосіб приготування

1. Для вершкової начинки змішайте всі складники до однорідної консистенції.

2. Чорну смородину змішайте з цукром і крохмалем.

3. Для тіста з’єднайте всі сухі інгредієнти. Додайте тепле молоко та яйце, замісіть тісто. Додайте м’яке вершкове масло й вимісіть тісто до гладкості. Залиште під плівкою у теплому місці на 20–30 хвилин.

4. Сформуйте булочки, залиште на 10 хвилин для підняття. Наповніть їх вершковою начинкою та ягодами.

5. Змастіть булочки жовтком і випікайте 15–20 хвилин при температурі 180°C.