Афогато аль тірамісу: десерт з морозивом

Афогато - це десерт з однієї або двох кульок морозива та порції еспресо. Інколи додають лікер, горіхи чи шоколад.

Я думаю, на 8 березня можна здивувати ранковим тірамісу-афогато. Готувати його простіше просто.

На 2-х:

90 г маскарпоне

40 г вершків 33%

1 жовток

20 г цукру або цукрової пудри

4 палички савоярді

120–140 г морозива

2 ст. л. амарето

какао для посипки

Збити маскарпоне з вершками, жовтком та цукровою пудрою до пишної піни

У красиву склянку покласти крем, додати амарето та кульку морозива, покласти кілька печив савоярді і зверху влити свіжозварений еспресо.

Подавати одразу і з любовʼю.

Скоро поділюся і класичним рецептом тірамісу.