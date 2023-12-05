Три способи позбутися вапняного накипу: ефективні поради

UAportal зібрав кілька практичних і простих у виконанні порад, які допоможуть зробити поверхні чистими і без вапняного нальоту. Відкрийте для себе ці ефективні лайфхаки.

Відео дня

Оцтовий розчин

Використання оцтового розчину – лайфхак для видалення "вічного" вапняного нальоту. Щоб створити розчин, змішайте рівні частини білого оцту і води в пляшці з розпилювачем. Потім розпиліть розчин на уражені ділянки вапняного нальоту і залиште його приблизно на 30 хвилин, після чого поверхню протріть ганчіркою.

Читайте також: Чим відмити іржу в унітазі в домашніх умовах: дієві поради

Лимон

Ще одна корисна порада для боротьби з "вічним" вапняним нальотом – використання лимонів. Розріжте лимон навпіл і втирайте його безпосередньо в місця з вапняним нальотом. Природна кислотність лимонів сприяє розчиненню твердих відкладень.

Харчова сода

Харчова сода – універсальний засіб для чищення, який також може допомогти у видаленні "вічного" вапняного нальоту. Зробіть пасту, змішавши рівні частини харчової соди та води, а потім нанесіть її безпосередньо на вапняні відкладення. Залиште пасту приблизно на 30 хвилин, щоб її очищувальні властивості почали діяти.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!