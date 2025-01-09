Легкий гарбузовий пиріг: взимку стане вашим фаворитом
Взимку завжди хочеться чогось домашнього, теплого й ароматного. І цей легкий гарбузовий пиріг точно стане вашим фаворитом.
На форму 26–28 см:
600 г тертого гарбуза
260 г цукру
300–325 г борошна
175 г світлих родзинок
4 яйця
100 г волоських горіхів
100 г рослинної олії
100 г вершкового масла
цедра 1 апельсина та сік половини апельсина
15–16 г міксу спецій (кориця, імбир, аніс; можна додати гвоздику, мускатний горіх і духмяний перець)
2 пачки (20 г) розпушувача
сіль
Для крему:
500 г крем-сиру
100 г цукрової пудри (але крему завжди хочеться більше!)
Готуємо!
Головне - смачний гарбуз. Я завжди куштую, якщо він солодкий і ароматний, беремо в роботу! Очищаю його й натираю на дрібній тертці.
Родзинки заливаю окропом і відразу зливаю воду. Горіхи дрібно січу ножем.
У тертий гарбуз додаю розтоплене вершкове масло з олією, а потім усі інші інгредієнти зі списку. Перемішую до однорідної маси. Викладаю суміш у форму, застелену пергаментом і злегка змащену маслом. Ставлю в духовку, розігріту до 175 °C. Випікаю близько 55 хвилин.
Готовність перевіряю дерев’яною паличкою (на ній не повинно залишатися тіста) або за температурою всередині пирога (100 °C). Даю коржу повністю охолонути.
А поки змішую крем-сир із цукровою пудрою — крем готовий!
Можна зробити ще більш повітряний масляний крем: добре збити у планетарному міксері 100 г вершкового масла, сік другої половинки апельсина, 130 г цукрової пудри, а потім додати 500 г крем-сиру та цедру цитрусових.
Кількість борошна залежить від соковитості гарбуза!
Розрізаю корж навпіл, змащую кремом — і пиріг готовий! Це справді дууууже смачно!